Замах на вбивство: СБУ не коментує причетність ексзаступника голови спецслужби

У СБУ наразі не коментують інформацію щодо можливої причетності колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного до замаху на вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це сказали кореспондентові Укрінформу у пресслужбі СБУ.

«Процесуальні норми поки що не дозволяють оприлюднювати цю інформацію, проте ми зробимо це одразу, як тільки це стане можливим», - сказали у пресслужбі.

Там також повідомили, що інформація про Юрія Расюка, що він нібито є представником «Альфи», не відповідає дійсності. Він старший консультант Штабу АТЦ (антитерористичного центру) при СБ України.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України встановлює коло осіб, причетних до замаху на вбивство співробітника СБУ Андрія Наумова. Затриманому за підозрою у підготовці вбивства старшому консультанту Штабу АТЦ при СБ України Юрію Расюку у разі доведення його провини загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічно.

Слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб. Ними був розроблений план вчинення злочину. Організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тис. доларів.

Затримання було проведено саме в той час, коли було достатнього доказів планування злочину.

Спецоперація із затримання була проведена 22 січня. Шевченківським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід підозрюваному – тримання під вартою без можливості внесення застави. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялось, деякі ЗМІ висловили припущення, що найближчим часом слідство планує повідомити про мотив замовлення на усунення начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Ним (мотивом - ред.) начебто було те, що Наумов був єдиною перешкодою для отримання ексзаступником глави спецслужби Дмитром Нескоромним високої посади в керівництві СБУ. Цю інформацію в СБУ не стали наразі коментувати.