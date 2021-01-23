Підозрюваному у підготовці вбивства працівника СБУ «світить» до 15 років або довічно

Затриманому за підозрою у підготовці вбивства працівника СБУ у разі доведення його провини загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічно.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив на брифінгу в суботу ввечері представник Офісу Генпрокурора України Андрій Лисокобилка.

Він зазначив, що слідчим за погодженням з прокурором затриманій особі оголошено про підозру, наразі її дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України.

«Це статті щодо підготовки до вчинення замаху на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків», - сказав Лисокобилка.

Він додав, що мотив злочину встановлюється.

«У разі доведення вини вказаної особи у встановленому законом порядку їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі», - поінформував представник Офісу Генпрокурора України.

Раніше журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.