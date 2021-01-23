СБУ наразі нікого не оголошувала в розшук у зв’язку з підготовкою вбивства її працівника

СБУ наразі нікого не оголошувала в розшук у зв’язку з підготовкою вбивства її працівника

Укрінформ
Служба безпеки України наразі встановлює коло осіб, причетних до замаху на вбивство співробітника СБУ, на даний час у розшук нікого не оголошено.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив представник Служби безпеки України на брифінгу в суботу ввечері у відповідь на запитання, чи оголошено в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного .

«Особа, яку ви назвали, не є на теперішній час підозрюваною у кримінальному провадженні. Але, у зв’язку з тим, що нами інкримінується попередня змова осіб, встановлюються всі особи, які вчинили цей злочин, та у найближчий час усі особи будуть індифіковані, і відповідне процесуальне рішення буде прийнято відносно кожної особи», - сказав представник СБУ.

Він також назвав фейком повідомлення ЗМІ про те, що хтось буцімто втік із місця затримання.

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«Ніхто нікуди не ховався, всі особи, які були під час проведення слідчих дій, на місцях. Затримана особа наразі перебуває у (Шевченківському) суді, і слідчий суддя обирає запобіжний захід», - зазначив представник СБУ.

Раніше журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

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