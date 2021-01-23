СБУ наразі нікого не оголошувала в розшук у зв’язку з підготовкою вбивства її працівника

Служба безпеки України наразі встановлює коло осіб, причетних до замаху на вбивство співробітника СБУ, на даний час у розшук нікого не оголошено.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив представник Служби безпеки України на брифінгу в суботу ввечері у відповідь на запитання, чи оголошено в розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного .

«Особа, яку ви назвали, не є на теперішній час підозрюваною у кримінальному провадженні. Але, у зв’язку з тим, що нами інкримінується попередня змова осіб, встановлюються всі особи, які вчинили цей злочин, та у найближчий час усі особи будуть індифіковані, і відповідне процесуальне рішення буде прийнято відносно кожної особи», - сказав представник СБУ.

Він також назвав фейком повідомлення ЗМІ про те, що хтось буцімто втік із місця затримання.

«Ніхто нікуди не ховався, всі особи, які були під час проведення слідчих дій, на місцях. Затримана особа наразі перебуває у (Шевченківському) суді, і слідчий суддя обирає запобіжний захід», - зазначив представник СБУ.

Раніше журналіст Юрій Бутусов із посиланням на джерела повідомив, що полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.