У Держкомтелерадіо розповіли, які книжки ввозять з Росії

Державний комітет телебачення і радіомовлення дозволив за 4 роки ввезти з Росії 31 тисячу найменувань книжок, більшість - це твори світової класики, дитяча та науково-популярна література.

Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу начальник управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Держкомтелерадіо Сергій Олійник.

«Абсолютна більшість книжок, на ввезення яких надано дозволи, видана російською мовою, що, мабуть, природно. Таким є обумовлений кон’юнктурою ринку вибір імпортерів, впливати на який не може ніхто. Крім того, видано дозволи на ввезення 79 книг українською мовою, випущених у світ українськими видавцями, але надрукованих у Росії. Частина виданих дозволів стосуються книг, виданих іншими мовами, – зазвичай це двомовні видання, де однією з мов є російська», - сказав Олійник.

Водночас він додав, що крім російської завозились книжки й іншими мовами.

«Отже, 634 книги видані англійською, 74 – німецькою, 60 – французькою, 43 – іспанською, 21 – італійською, 16 – японською, 15 - китайською, 13 – корейською, 10 – чеською, по 9 – арабською, фінською, шведською, 8 - польською, по 6 – грецькою і турецькою, по 4 – португальською та івритом, по 3 - болгарською, тибетською, голландською та угорською, по 2 – в’єтнамською, данською та норвезькою і ще по 1 – п’ятнадцятьма іншими мовами. Всього ж Держкомтелерадіо видавалися дозволи на ввезення з території держави-агресора друкованої продукції, виданої 41 мовою світу», - повідомив Олійник.

При цьому він наголосив, що жодного дозволу на ввезення видань, що містять бодай найменші ознаки ворожої пропаганди, за 4 роки Держкомтелерадіо не видав.

Повний текст інтерв'ю незабаром буде опублікований на сайті Укрінформу.