Підозрюваного у держзраді Коцабу стусанами провели з суду

В Коломиї біля будівлі міськрайсуду, де розглядають справу Руслана Коцаби, обвинуваченого у держзраді, зустріли вигуками «Ні сепаратизму! Геть з Коломиї». Між активістами та обвинуваченим сталася штовханина.

Як передає кореспондент Укрінформу, відео свого приїзду до будівлі суду розмістив сам Руслан Коцаба.

Людей, які зустріли його вигуками «Ні сепаратизму! Геть з Коломиї. Україна – єдина», Руслан Коцаба назвав націоналістами і зазначив, що на нього і на його адвоката Тетяну Монтян, яка теж приїхала з ним до суду, напали.

За інформацією місцевого видання «Курс», серед активістів, які зустрічали Коцабу і Монтян біля суду, були учасники АТО-ООС та волонтери.

Суд допитав сьогодні 10 свідків із 40, які були заявлені у справі.

«Під час засідання Тетяна Монтян попросила охорону, бо їй начебто погрожують. До суду приїхало керівництво місцевої поліції та кілька десятків поліцейських, які супроводили Коцабу з Монтян до автомобіля», - зазначає видання.

За інформацією Коломийського міськрайонного суду, наступне судове засідання у справі Коцаби відбудеться 18 березня 2021 року о 10 год. 30 хв.

Як повідомлялося, Руслана Коцабу затримали 7 лютого 2015 в Івано-Франківську. В ухвалі суду зазначено, що Руслан Коцаба за винагороду працював на замовлення телеканалу «НТВ» і організовував збір провокативних матеріалів про мобілізацію в Україні у присутності представника російського телеканалу. Блогер Руслан Коцаба обвинувачується у державній зраді, перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Відповідно до санкцій статей Коцабі загрожує від 5 до 15 років ув'язнення.

12 травня 2016 року рішенням Івано-Франківського міського суду був засуджений до 3,5 років позбавлення волі. Суд не побачив у діях підсудного державної зради, але кваліфікував їх за ст. 114-1 КК України (перешкоджання законним діям Збройних сил України в особливий період). Його адвокат Тетяна Монтян оскаржила вирок.

14 липня 2016 року апеляційний суд Івано-Франківської області, розглядаючи підготовлену Тетяною Монтян апеляційну скаргу Коцаби, визнав його невинним за всіма пунктами звинувачення, повністю виправдав, та звільнив Коцабу з-під варти в залі суду, що частина українського суспільства оцінила негативно. 1 червня 2017 року Вищий спеціалізований суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури та скасував виправдувальне рішення стосовно Коцаби.