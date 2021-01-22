Глава Нацполіції розповів про розслідування смертей ексдепутата та співробітниці посольства США

У кримінальному провадженні про загибель колишнього народного депутата Валерія Давиденка вже готові всі експертизи, за винятком психолого-психіатричної.

Про це глава Нацполіціі Ігор Клименко повідомив в інтерв'ю "Українським Новинам", передає Укрінформ.

"У справі вже готові всі експертизи, за винятком психолого-психіатричної, яку ми чекаємо протягом найближчого місяця. Як було, так і залишається три версії. Основна - самогубство", - сказав Клименко.

Говорячи про справу з приводу загибелі співробітниці посольства США в Києві, очільник Нацполіціі повідомив, що проводиться розслідування з додатковою позначкою - нещасний випадок.

"Хочу сказати, що тіло було направлено до США, розтин було проведено в присутності українського судового експерта. Офіційні висновки експертизи на даний момент в Україну не надходили. Але на сьогодні можу сказати, що однією з версій є наїзд поїзда на жінку. Наші слідчі знайшли цей поїзд і машиністів, яких допитали в рамках кримінального провадження", - уточнив він.

Як повідомлялося, народного депутата Валерія Давиденка в травні минулого року знайшли застреленим у його київському офісі.

30 вересня в Києві до лікарні госпіталізували співробітницю посольства США з травмою голови, її знайшли на вулиці Толбухіна, згодом вона померла.

Пізніше посольство США в Києві повідомило, що працює з українськими органами влади для встановлення обставин смерті своєї співробітниці.

1 жовтня в Офісі Президента повідомили, що на той момент розглядалися версії як навмисного вбивства, так і нещасного випадку.

24 листопада ЗМІ повідомили, що характер травм, які отримала співробітниця посольства США, тіло якої було знайдено на залізничних коліях у Києві, не свідчить про те, що її вбили, але причина загибелі жінки буде відома тільки після отримання висновків експертизи.