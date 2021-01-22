МОЗ оновило список країн «червоної» та «зеленої» зон
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МОЗ.
У списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, зокрема інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній країні.
До червоної зони віднесено 68 країн, де цей показник вищий, в тому числі 11 країн, щодо яких немає даних про захворюваність на COVID-19.
До червоної зони в переліку віднесені Угорщина, Румунія, Албанія, Білорусь, Австрія, Канаді, Польща, Бразилія, Італія, Франція, Іспанія, Ізраїль, Чехія, США, Російська Федерація та інші.
У зеленій зоні опинилися Туреччина, Болгарія, Фінляндія, Індія, Єгипет та ін.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 182 969 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу виявлено 5 348 нових випадків COVID-19.