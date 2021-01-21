Олена Зеленська заручилася підтримкою ЮНІСЕФ для роботи з дітьми та молоддю

Олена Зеленська заручилася підтримкою ЮНІСЕФ для роботи з дітьми та молоддю

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Укрінформ
Дружина Президента Олена Зеленська заручилася підтримкою Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у 2021 році у напрямках роботи, пов’язаних з дітьми та молоддю.

Про це йшлося під час зустрічі першої леді з представниками ЮНІСЕФ, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Напрямки моєї програмної діяльності безпосередньо стосуються дітей – їхнього харчування, безбар’єрного розвитку, рівності прав. Тому для мене було дуже важливо заручитися підтримкою ЮНІСЕФ, яка в усьому світі вважається голосом дітей та молоді», - зазначила Зеленська.

Під час зустрічі сторони обговорили такі напрямки співпраці, як осучаснення системи харчування у школах, забезпечення рівних прав хлопців та дівчат, створення безбар’єрного середовища для дітей з метою розбудови соціальної інклюзії. Йшлося також про поширення здорового способу життя серед дітей та молоді, підвищення рівня обізнаності громадськості щодо прав дітей.

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Представники ЮНІСЕФ зауважили, що можуть надати технічну та аналітичну підтримку у реформі шкільного харчування, підтримати комунікаційну кампанію щодо здорового способу життя, а також поділитися експертизою та досвідом інших країн у побудові безбар’єрного простору в Україні.

«У ці складні часи пандемії діти потребують особливої уваги. Ми раді продовжити нашу співпрацю з першою леді України над важливими програмами, які вплинуть на майбутнє дітей та молоді в Україні. Підтримка здорового способу життя, покращення програм дитячого харчування, соціальна інклюзія та права дітей – це ті теми, над якими ми будемо працювати разом у новому році», – підкреслила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.

Зазначається, що ключові події та вектори співпраці будуть погоджені додатково найближчим часом.

Як повідомлялося, 1 липня 2020 року, у День захисту дітей, дружина Президента Олена Зеленська та голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сильвандер підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ має на меті сприяти консолідації зусиль першої леді та команди ЮНІСЕФ для досягнення ефективних результатів щодо захисту прав та інтересів дітей у різних сферах.

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