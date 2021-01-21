Олена Зеленська заручилася підтримкою ЮНІСЕФ для роботи з дітьми та молоддю

Дружина Президента Олена Зеленська заручилася підтримкою Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у 2021 році у напрямках роботи, пов’язаних з дітьми та молоддю.

Про це йшлося під час зустрічі першої леді з представниками ЮНІСЕФ, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Напрямки моєї програмної діяльності безпосередньо стосуються дітей – їхнього харчування, безбар’єрного розвитку, рівності прав. Тому для мене було дуже важливо заручитися підтримкою ЮНІСЕФ, яка в усьому світі вважається голосом дітей та молоді», - зазначила Зеленська.

Під час зустрічі сторони обговорили такі напрямки співпраці, як осучаснення системи харчування у школах, забезпечення рівних прав хлопців та дівчат, створення безбар’єрного середовища для дітей з метою розбудови соціальної інклюзії. Йшлося також про поширення здорового способу життя серед дітей та молоді, підвищення рівня обізнаності громадськості щодо прав дітей.

Представники ЮНІСЕФ зауважили, що можуть надати технічну та аналітичну підтримку у реформі шкільного харчування, підтримати комунікаційну кампанію щодо здорового способу життя, а також поділитися експертизою та досвідом інших країн у побудові безбар’єрного простору в Україні.

«У ці складні часи пандемії діти потребують особливої уваги. Ми раді продовжити нашу співпрацю з першою леді України над важливими програмами, які вплинуть на майбутнє дітей та молоді в Україні. Підтримка здорового способу життя, покращення програм дитячого харчування, соціальна інклюзія та права дітей – це ті теми, над якими ми будемо працювати разом у новому році», – підкреслила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сильвандер.

Зазначається, що ключові події та вектори співпраці будуть погоджені додатково найближчим часом.

Як повідомлялося, 1 липня 2020 року, у День захисту дітей, дружина Президента Олена Зеленська та голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сильвандер підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ має на меті сприяти консолідації зусиль першої леді та команди ЮНІСЕФ для досягнення ефективних результатів щодо захисту прав та інтересів дітей у різних сферах.