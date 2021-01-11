Зеленська публікуватиме щопонеділка ролики про людей, які руйнують бар’єри

Зеленська публікуватиме щопонеділка ролики про людей, які руйнують бар’єри

Відео
Укрінформ
Дружина Президента Олена Зеленська упродовж шести тижнів публікуватиме відеоісторії про людей, які своїм прикладом руйнують бар’єри й роблять зміни на краще у своїх громадах та українському суспільстві загалом.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Разом з виконавчим партнером моєї ініціативи з безбар’єрності, громадською організацією “Безбар'єрність”, ми підготували серію відеоісторій про людей, які руйнують бар’єри. Які своїм прикладом промовляють до суспільства: «Не будьте байдужими!» Я дуже хочу познайомити вас із цими людьми та компаніями. Сподіваюся, що їхній приклад надихне кожного з нас втілювати такі зміни в нашому житті та в громадах, які робили б світ довкола кращим”, - зазначила Зеленська.

Перша леді анонсувала, що від сьогодні щопонеділка впродовж наступних шести тижнів публікуватиме нову відеоісторію.

Перше відео, яким поділилась дружина Президента, присвячене проєкту Музей у темряві "Третя після опівночі" / 03:00 та людям, які там працюють.

“Я була в цьому музеї й особисто знайома з його засновниками та деякими працівниками. Це надзвичайні люди! Ділюся з вами їхньою історією та запрошую відвідати музей”, - розповіла Зеленська.

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Вона відзначила, що впродовж усього життя ми неодноразово стикаємося з бар’єрами, які можуть бути фізичними, економічними чи моральними.

“Вони (бар’єри — ред.) можуть бути незначними та легкопереборними. А можуть – важкими та такими, які самотужки не подолаєш. Питання в тому, як ми на них реагуємо. І не тільки тоді, коли відчуваємо їх на собі, а й коли просто бачимо навколо”, - додала Зеленська.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів затвердив План заходів щодо реалізації міжнародного «Партнерства Біарріц», до якого Україна долучилася з ініціативи першої леді Олени Зеленської 11 вересня 2020 року.

План заходів включатиме 5️ ключових напрямків, а саме: реформування законодавства у сфері соціальних відпусток, пов’язаних із народженням дитини та доглядом за нею; розвиток інклюзивного та ґендерно чутливого публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; наскрізну інтеграцію ґендерного компоненту в освітній процес; забезпечення ефективної реалізації законодавства у сфері протидії домашньому та ґендерно зумовленому насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків.

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