Зеленська публікуватиме щопонеділка ролики про людей, які руйнують бар’єри

Дружина Президента Олена Зеленська упродовж шести тижнів публікуватиме відеоісторії про людей, які своїм прикладом руйнують бар’єри й роблять зміни на краще у своїх громадах та українському суспільстві загалом.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Разом з виконавчим партнером моєї ініціативи з безбар’єрності, громадською організацією “Безбар'єрність”, ми підготували серію відеоісторій про людей, які руйнують бар’єри. Які своїм прикладом промовляють до суспільства: «Не будьте байдужими!» Я дуже хочу познайомити вас із цими людьми та компаніями. Сподіваюся, що їхній приклад надихне кожного з нас втілювати такі зміни в нашому житті та в громадах, які робили б світ довкола кращим”, - зазначила Зеленська.

Перша леді анонсувала, що від сьогодні щопонеділка впродовж наступних шести тижнів публікуватиме нову відеоісторію.

Перше відео, яким поділилась дружина Президента, присвячене проєкту Музей у темряві "Третя після опівночі" / 03:00 та людям, які там працюють.

“Я була в цьому музеї й особисто знайома з його засновниками та деякими працівниками. Це надзвичайні люди! Ділюся з вами їхньою історією та запрошую відвідати музей”, - розповіла Зеленська.

Вона відзначила, що впродовж усього життя ми неодноразово стикаємося з бар’єрами, які можуть бути фізичними, економічними чи моральними.

“Вони (бар’єри — ред.) можуть бути незначними та легкопереборними. А можуть – важкими та такими, які самотужки не подолаєш. Питання в тому, як ми на них реагуємо. І не тільки тоді, коли відчуваємо їх на собі, а й коли просто бачимо навколо”, - додала Зеленська.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів затвердив План заходів щодо реалізації міжнародного «Партнерства Біарріц», до якого Україна долучилася з ініціативи першої леді Олени Зеленської 11 вересня 2020 року.

План заходів включатиме 5️ ключових напрямків, а саме: реформування законодавства у сфері соціальних відпусток, пов’язаних із народженням дитини та доглядом за нею; розвиток інклюзивного та ґендерно чутливого публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; наскрізну інтеграцію ґендерного компоненту в освітній процес; забезпечення ефективної реалізації законодавства у сфері протидії домашньому та ґендерно зумовленому насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків.