Шкарлет назвав нові посадові оклади вчителів

Як передає Укрінформ, про це в Телеграм написав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Тепер МОН зможе опрацювати відповідно до постанови власні нормативно-правові акти. Але вже точно можна сказати, що заробітна плата освітян розраховуватиметься з 1 січня 2021 року на основі збільшених на 20% посадових окладів, а з 1 грудня – на 8,4%. Посадовий оклад вчителя без категорії закладу загальної середньої освіти з 1 січня 2021 року становитиме 4 859 грн. Це на 809 грн більше, ніж було з вересня 2020 року. Посадовий оклад вчителя вищої категорії з 1 січня 2021 року – 6 461 грн. Це на 1 076 грн більше, ніж було з вересня 2020 року", - написав Шкарлет.

Він додав, що надбавки й інші заохочувальні виплати зберігаються та будуть нараховуватися до збільшених посадових окладів.