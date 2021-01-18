Усе про суховантажний теплохід Arvin, який потонув поблизу Туреччини

Arvin став сьомим судном радянського проекту 2-95A/R, яке загинуло на Чорному морі за останні 20 років

Суховантажне судно "Волго-Балт 189" (нині Arvin) побудоване на верфі в Комарно (Словаччина) у серпні 1975 року. Усього для СРСР з 1973 по 1985 рік було збудовано 78 суден, 57 з них досі в експлуатації. Конструкція їх розрахована на експлуатацію під час літньої навігації і не передбачає плавання під час зимових штормів.

За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів