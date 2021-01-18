За рік в організмі людини накопичується мікропластику на кубик Рубіка – лікар

Упродовж року людина споживає із упаковок для продуктів та пляшок таку кількість мікропластику, якого б вистачило на виготовлення кубика Рубіка.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав лікар-гастроентеролог вищої категорії комунального некомерційного підприємства «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради Євгеній Дубівка.

«Є дані, що зараз ми поглинаємо багато мікропластику. За тиждень кожна сучасна людина вживає з різних упаковок і пляшок його стільки, що вистачило б на виготовлення банківської картки, а за рік – на кубик Рубіка. Як він впливає на людський організм, ніхто поки що не знає», - зауважив лікар.

Він наголосив, що до бутильованої води, яка продається в магазинах, є багато запитань з приводу того, чи перевіряли її органолептичний і мікроскопічний склад. Тому при можливості варто пити джерельну воду з перевіреним складом. При цьому воду бажано зберігати у скляних ємностях.

«На теренах Житомирщини вода дуже збагачена залізом, а воно не зовсім корисне для організму, бо накопичується нирками, печінкою, головним мозком. Від накопичення заліза виникає навіть хвороба – вторинний гемохроматоз, - констатував Дубівка.

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За його словами, треба вживати 1,5-2 літри рідини на добу, а в спекотну пору збільшувати об’єм. При цьому це не лише вода, а чай, компот, мус, суп, і треба навіть враховувати яблуко та огірок, які з’їдаються, додав лікар.

Водночас він застерігає, що пиття води з лимонним соком уранці підвищує кислотність і викликає ерозію шлунка.