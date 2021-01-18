В Україні почалася реєстрація на сертифікацію вчителів

У понеділок, 18 січня, розпочалась реєстрація для участі у сертифікації педагогічних працівників 2021.

Реєстрація триватиме до 31 січня, а перший етап сертифікації – незалежне тестування – відбудеться вже 27 лютого, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки.

“Сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей вчителів. Її мета - виявити і заохотити вчителів з високим рівнем майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Успішне проходження сертифікації дозволяє отримувати надбавку в 20% до зарплатні й може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації”, - зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Зареєструватись на сертифікацію можуть вчителі початкових класів, які працюють на відповідній посаді за основним місцем роботи та мають стаж педагогічної роботи не менше двох років.

Реєстрація триватиме до 31 січня включно й проводитиметься у два етапи:

основний етап (18-27 січня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;

додатковий етап (28-31 січня) – у межах граничної кількості вчителів, які можуть реєструватися на сертифікацію 2021.

Згідно з наказом МОН, цьогоріч участь у сертифікації зможуть взяти не більше 2000 педагогів, тому реєстрацію буде припинено достроково, якщо 2000 осіб сформують бланки реєстраційних карток-заяв.

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Сертифікація є добровільною, а педагог може відмовитися від участі у ній на будь-якому її етапі.

Сертифікат дійсний три роки. Передбачається, що в майбутньому, з розвитком реформи “Нова українська школа”, сертифікація замінить атестацію педагогів.

Як повідомляв Укрінформ, в 2020 році на добровільну сертифікацію зареєструвалася 1591 особа при квоті у 2000 тисячі. Успішно пройшли процедуру сертифікації 902 вчителі початкових класів.

Перша пілотна сертифікація відбулася у 2019 році, тоді сертифікацію успішно пройшли 705 педагогів із 857 зареєстрованих.