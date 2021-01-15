Мінцифри розповіло, як захистити дітей в інтернеті

Міністерство цифрової трансформації опублікувало рекомендації щодо захисту дітей у цифровому середовищі.

Як передає Укрінформ, рекомендації оприлюднено на сайті відомства.

Зазначається, що ці рекомендації є результатом спільної роботи на загальносвітовому рівні, їхніми співавторами є фахівці міжнародної спільноти. В них міститься інформація, поради та підказки з безпеки і захисту дітей у цифровому середовищі. Громадська організація «МІНЗМІН» за фінансової підтримки Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) переклала рекомендації за ініціативи Мінцифри.

Керівник експертної групи з захищеності прав дітей в інтернеті директорату європейської інтеграції Мінцифри Олександра Коваленко підкреслює, що діти наражаються на ризики в онлайні — від проблем захисту конфіденційності та поширення свідомо неправдивих новин до контенту з елементами насильства, інтернет-шахрайства, грумінгу, сексуальної експлуатації в цифровому середовищі.

Відтак на сайті відомства можна завантажити такі рекомендації: «Захист дітей у цифровому середовищі: рекомендації для батьків та освітян», «Захист дітей у цифровому середовищі: рекомендації для індустрій» та «Захист дітей у цифровому середовищі: рекомендації для органів державної влади».

Крім рекомендацій, на сайті Мінцифри можна завантажити мінікнигу з правами та правилами безпеки дітей у цифровому середовищі, а також робочий зошит із безпеки в цифровому середовищі за участі персонажа Санго — телефонного ніндзя, який допомагає дітям безпечно та із задоволенням проводити час у мережі.

У відомстві зазначають, що рекомендації стали основою для вебінарів Школи онлайн-безпеки дітей, яку успішно завершили понад 350 учасників.