Стартував прийом робіт на міжнародну премію імені Франка

В Україні стартував прийом робіт на Міжнародну премію імені Івана Франка.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті міжнародного Фонду Івана Франка.

"З 15 січня 2021 року Фонд Франка вже вшосте почав приймати наукові роботи на здобуття Міжнародної премії ім. Івана Франка. Рекомендувати наукову працю на здобуття Премії у 2021 році може або академічна установа, заклад вищої освіти України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, або лауреати Премії попередніх років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що монографії мають бути опубліковані у 2018-2020 роках та мати ISBN. Три друковані примірники наукової роботи з автографом автора слід надіслати на поштову адресу Комітету Премії (01054, м. Київ, вул. Володимирська, 48А, оф. 15).

Наукові роботи, які претендують на Премію, повинні мати міжнародне значення, належати до соціально-гуманітарних дисциплін і ґрунтуватися на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів у культурі, політиці та суспільному житті України.

Читайте також: В Україні заснували літературну премію за найкращі історичні твори

Обов’язковою умовою для участі у конкурсі є заповнення електронної форми .

Як повідомляється, комітет Премії прийматиме наукові праці з 15 січня до 1 березня 2021 року. З умовами участі у конкурсі на здобуття Міжнародної премії ім. Івана Франка можна ознайомитися за посиланням.

Міжнародну премію ім. Івана Франка у 2015 році заснував його онук – Роланд Франко. Лауреатами попередніх років були: Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит УГКЦ, кардинал Католицької церкви (2016); професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер та академік, почесний професор Львівського національного університету ім. Івана Франка Олег Шаблій (2017); професорка Українського католицького університету (Львів) та Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник і доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі (2018); докторка філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні (2019).