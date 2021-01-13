Арешт ексглави Укравтодору Новака продовжили ще на три місяці

Окружний суд у Варшаві продовжив термін арешту колишнього очільника Укравтодору, ексміністра транспорту Польщі Славомира Новака ще на три місяці, до 16 квітня.

Про це повідомляє Польське радіо, передає Укрінформ.

«В обґрунтуванні суддя вказала, що докази, представлені в заяві прокурора, вказують на високу ймовірність вчинення підозрюваним усіх дій, яких стосується обвинувачення. Суд також поділяє нашу думку щодо ймовірного шахрайства, а також стосовно загрози суворого покарання позбавленням волі», – заявив прокурор Ян Дрелєвський.

Як повідомлялося, Новак очолював з 2011 по 2013 рік Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з жовтня 2016 до жовтня 2019 був в.о. голови Укравтодору. В жовтні 2016 року він отримав громадянство України.

22 липня 2020 р. суд Варшави заарештував Новака на 3 місяці за підозрою в корупційних діях на посаді голови Укравтодору. Його затримання було наслідком співпраці українcького НАБУ та польського Центрального антикорупційного бюро (CBA), а також органів прокуратури обох країн.

Окрім Новака у корупційній справі підозру вручено ще п’ятьом особам.

У середині вересня CBA поінформувало про виявлення двох сховків, де Новак тримав готівку на суму понад 1 мільйон доларів в еквіваленті. Спецслужба також наклала арешт на інші активи, придбані, на думку CBA, за гроші, отримані від корупційних діянь. Йдеться про дві квартири, загальна вартість яких оцінюється у близько 2 млн злотих (близько 550 тис. дол.), а також автомобіль Land Rover.

У січні 2021 р. Офіс Генпрокурора України та слідчі Державного бюро розслідувань направили до компетентного органу Польщі письмове повідомлення про підозру для вручення колишньому в.о. голови Укравтодору. Йому інкримінується умисне невиконання службовою особою, яка має особливо відповідальне становище, рішення та постанови суду, що набрали законної сили, перешкоджання їх виконанню (ч. 3 ст. 382 ККУ).