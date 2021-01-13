У «Лекхімі» заявили, що за часів Богатирьової не виграли жодного тендеру МОЗ

“Лекхім” з лютого 2012 р. по лютий 2014 р., коли МОЗ очолювала Раїса Богатирьова, ексзаступник голови фракції Партії регіонів, не виграв жодного тендеру МОЗ.

Про це на пресконференції сказав голова наглядової ради групи компаній “Лекхім”, член колегії МОЗ Валерій Печаєв, передає Укрінформ.

“Раїса Максимівна Богатирьова працювала з 2012 по 2014 рік міністром. Нам інкримінують, що ми при ній вигравали багатомільйонні тендери. В чому полягає тут фейк не тільки для “Лекхіму”, а й для мене особисто. Вони дискредитують цим і Степанова (міністра охорони здоров’я — ред.), що нібито мав досвід із Богатирьовою, і зараз якісь ліві, праві шляхи, досвід корупції... З 2012 по 2014 рік, коли була Раїса Василівна, “Лекхім” не виграв жодного тендеру”, - запевнив Печаєв.

Як повідомлялося, Благодійний фонд “Пацієнти України” заявив про те, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов наполіг на тому, щоб ДП “Медзакупівлі” уклало угоду на закупівлю вакцини від коронавірусу з компанією «Лекхім». Згідно із заявою фонду, за часів очолювання МОЗ Богатирьовою препарати АТ “Лекхім” та ПрАТ “Технолог”, власником якого названо Валерія Печаєва, перемагали в тендерах МОЗ.

Фото: lekhim.ua