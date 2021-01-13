У «Лекхімі» заявили, що за часів Богатирьової не виграли жодного тендеру МОЗ
Про це на пресконференції сказав голова наглядової ради групи компаній “Лекхім”, член колегії МОЗ Валерій Печаєв, передає Укрінформ.
“Раїса Максимівна Богатирьова працювала з 2012 по 2014 рік міністром. Нам інкримінують, що ми при ній вигравали багатомільйонні тендери. В чому полягає тут фейк не тільки для “Лекхіму”, а й для мене особисто. Вони дискредитують цим і Степанова (міністра охорони здоров’я — ред.), що нібито мав досвід із Богатирьовою, і зараз якісь ліві, праві шляхи, досвід корупції... З 2012 по 2014 рік, коли була Раїса Василівна, “Лекхім” не виграв жодного тендеру”, - запевнив Печаєв.
Як повідомлялося, Благодійний фонд “Пацієнти України” заявив про те, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов наполіг на тому, щоб ДП “Медзакупівлі” уклало угоду на закупівлю вакцини від коронавірусу з компанією «Лекхім». Згідно із заявою фонду, за часів очолювання МОЗ Богатирьовою препарати АТ “Лекхім” та ПрАТ “Технолог”, власником якого названо Валерія Печаєва, перемагали в тендерах МОЗ.
Фото: lekhim.ua