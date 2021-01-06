Тариф «Дзвінки для батьків» знову можна підключити з дому

Тариф «Дзвінки для батьків» абоненти мобільного оператора «Київстар» старшого віку знову зможуть підключити, залишаючись вдома, до 24 січня включно.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Абоненти Київстар старшого віку можуть перейти на контрактний тариф без інтернету «Дзвінки для батьків» без підписання договору у фірмовому магазині компанії. Відсьогодні та до 24 січня включно, на час посилення карантинних заходів, оператор робить підключення тарифу доступним через довідковий центр за номером 466», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підключити тариф можуть абоненти Київстар у віці від 60 років, якщо їм не потрібний мобільний інтернет. Вони можуть зробити це віддалено, зателефонувавши оператору довідкового центру за номером 466 та назвавши свій індивідуальний податковий номер.

Пізніше до 11 лютого включно їм необхідно відвідати магазин Київстар, щоб підписати договір та повноцінно перейти на умови контрактного обслуговування. Якщо ж абонент не зможе підписати договір протягом цього часу, то він і надалі буде користуватися зв’язком, але на умовах тарифу «Київстар Комфорт» – найдоступнішого тарифу для абонентів передплати.

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Як повідомляв Укрінформ, Київстар запустив тариф «Дзвінки для батьків» у січні 2020 року. За рік ним почали користуватися майже 200 тисяч абонентів поважного віку. Найбільшою популярністю він користується у жителів Дніпропетровської, Київської та Львівської областей. Як показує статистика, абоненти з цим тарифом розмовляють у середньому 950 хвилин на місяць. Це у 1,5 раза більше, ніж у середньому говорять всі абоненти у мережі Київстар.

За 60 грн на місяць у тарифі «Дзвінки для батьків» абоненти отримають безлімітні дзвінки у мережі Київстар, дзвінки на номери інших мобільних операторів, а номери фіксованого зв’язку будуть коштувати лише 0,6 грн/хв. Для абонентів зі смартфонами передбачені бонусні 100 Мб мобільного інтернету на випадок автоматичного оновлення додатків.

Фото з відкритих джерел