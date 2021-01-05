Україна укладе угоду з Японією про грант на закупівлю обладнання для медзакладів ДПСУ

Кабінет Міністрів схвалив розпорядження про укладання угоди з Японією щодо надання гранту на закупівлю спеціального обладнання для медзакладів Державної прикордонної служби України.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

"На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабінет Міністрів ухвалив проєкт розпорядження про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо надання Кабміну гранту непроєктного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України", - написав Мокан.

Він зазначив, що передбачено надання Україні гранту на суму 200 мільйонів японських єн (близко 55 млн гривень).