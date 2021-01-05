Суд призначив дату засідання у справі Чорновол

Печерський районний суд міста Києва призначив засідання у справі колишнього народного депутата Тетяни Чорновол на 31 березня.

Як передає Укрінформ, такі дані розміщені на сайті суду.

Зокрема, засідання призначено на 31 березня на 14:00.

Склад колегії суддів у справі — Світлана Смик, Галина Матійчук, Світлана Шапутько.

Засідання має відбутися у приміщенні суду за адресою Володимирська, 15.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня 2020 року Чорновол отримала обвинувальний акт у справі про умисне вбивство в результаті підпалу партійного офісу Партії регіонів у 2014 році.

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17 листопада Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо неї.

Чорновол у квітні 2020 року оголосили підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу офісу Партії регіонів. За версією слідства, 18 лютого 2014 року Чорновол влаштувала підпал будинку на вулиці Липській, у якому був офіс партії. У результаті пожежі загинув 57-річний комп'ютерник, який перебував у будівлі.

16 квітня Печерський районний суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.

1 червня суд продовжив Чорновол запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, але також дозволив Чорновол перебувати вдень не тільки в селі, де вона проживає, але і в межах Києва та Київської області.

Наприкінці лютого 2020 року ДБР повідомило про підозру Чорновол у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

У ДБР поінформували, що 18 жовтня 2019 року ексдепутат перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій у залі судового засідання. За інформацією ДБР, Чорновол відібрала у журналіста телефон та припинила здійснення відеозапису.

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За даними ЗМІ, мова йде про Дмитра Кучера, якого ЗМІ пов’язують з порталом «Шарій.нет», а також виданням «Правовий контроль».

Пізніше адвокат Чорновол Ірина Кузіна повідомила, що ці два провадження потім були об'єднані в одну справу, і також що з Чорновол суд зняв територіальні обмеження по пересуванню та встановив початок її нічного арешту з 23:00.

Чорновол - народний депутат України VIII скликання, український журналіст і громадський діяч, екскореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».

Фото: НФ