ДБР направило до суду обвинувальний акт щодо Чорновол

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Києві направило до суду обвинувальний акт відносно екснародного депутата Тетяни Чорновол.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

"Слідчі ТУ ДБР у місті Києві завершили досудове розслідування кримінального провадження за підозрою народного депутата України VIII скликання... Обвинувальний акт у відповідності до вимог статті 291 КПК України направлено до суду", - йдеться у повідомленні.

За даними досудового розслідування, 18 лютого 2014 року підозрювана керувала діями групи осіб та безпосередньо брала участь у підпалі будівлі у центрі Києва на вулиці Липська, в якій був розташований офіс однієї з політичних партій. Унаслідок пожежі загинув працівник 1948 року народження, який перебував у приміщені партійного офісу.

Як повідомлялося, 15 грудня 2020 року Чорновол отримала обвинувальний акт у справі про умисне вбивство в результаті підпалу партійного офісу Партії регіонів у 2014 році.

Чорновол у квітні 2020 року оголосили підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу офісу Партії регіонів. За версією слідства, 18 лютого 2014 року Чорновол влаштувала підпал будинку на вулиці Липській, у якому був офіс партії. У результаті пожежі загинув 57-річний комп'ютерник, який перебував у будівлі.

16 квітня Печерський суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.

Тетяна Чорновол - народний депутат України VIII скликання, український журналіст і громадський діяч, екскореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель». До парламенту попереднього скликання була обрана за списком політичної партії "Народний фронт" (під номером 2).