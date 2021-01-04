Зірки записали ролики, аби підтримати сервіс українською

В Україні створили інформаційні відеоролики з відомими українцями щодо переходу сфери обслуговування на державну мову з 16 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Фейсбуці.

"Щиро дякую громадським активістам, представникам спільноти Мова об'єднує та відомим українцям, які долучилися до підтримки 30 статті Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і створили інформаційні відеоролики щодо переходу сфери обслуговування на українську мову з 16 січня 2021 року. Проєкт, зокрема, підтримали лідер гурту KOZAK SYSTEM Іван Леньо, актори Ірма Вітовська-Ванца та Юрій Дяк, актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв", - написав Кремінь.

Він запросив долучитись до інформаційної кампанії центральні та місцеві телеканали, розмістивши відеоролики як соціальну рекламу. Також Кремінь закликав усіх небайдужих поширювати їх у соцмережах та інтернет-ресурсах.

"Сподіваюсь, що завдяки спільним зусиллям, якомога більша кількість українців, які працюють в сфері обслуговування, будуть обізнані зі своїми обов’язками – надавати споживачеві інформацію про товари та послуги українською мовою. А споживачі, у свою чергу, знатимуть, що у супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав'ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на вокзалі чи АЗС, за замовчуванням обслуговування має відбуватися державною мовою", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, згідно з цим законом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року повинна бути лише українською мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською та збільшує кількість української мови у ЗМІ.

З 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову при спілкуванні з клієнтами й відвідувачами, лише на прохання клієнта його можуть обслужити іншою мовою.

Фото: Уповноважений із захисту державної мови, Facebook