Новий рік у потягах зустрінуть понад 5,4 тисячі пасажирів

Новий рік у поїздах зустрінуть понад 5,4 тисячі пасажирів, загалом 31 грудня в Україні курсуватимуть 60 пасажирських поїздів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Укрзалізниці.

"Загалом у цю святкову добу курсуватиме 60 пасажирських поїздів. Станом на 31 грудня пасажири викупили понад 5,4 тис. місць у поїзди, які курсуватимуть у новорічну ніч. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок", - йдеться у повідомленні.

Під час січневого локдауну 8-24 січня поїзди продовжать курсувати, а "Укрзалізниця" забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

Також в Укрзалізниці повідомляють, що під час зимових свят поїздами "Укрзалізниці" вже скористався мільйон пасажирів. Цьогорічного ювілейного пасажира перевіз поїзд "Лижний експрес" №745 Київ — Славське. Ним стала Вероніка Линчак, яка подорожувала з Києва.

Укрзалізниця привітала пасажирку символічними подарунками.

Загалом на пасажирські поїзди на період святкових зимових перевезень, що триває з 18 грудня по 10 січня, вже продано 1 034 115 квитків.

Як повідомлялося, цьогоріч Укрзалізниця додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят. Перевізник врахував побажання пасажирів та призначив поїзди в найпопулярніших напрямках.

Фото з відкритих джерел