В Україні з 1 січня зросте вартість оформлення біометричних паспортів

В Україні з 1 січня через подорожчання бланків зросте загальна вартість оформлення паспорта у формі картки, паспорта для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.

Як передає Укрінформ, це випливає з повідомлення Державної міграційної служби України.

"З 1 січня 2021 року державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» змінює вартість бланків біометричних документів. У зв’язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання", - повідомляє ДМС.

Співставлення складових вартості оформлення біометричних документів показує, що здорожчання відбудеться саме через підвищення вартості бланків та на суму, на яку бланки стануть дорожчими з 1 січня 2021 року.

Так, вартість бланка для оформлення паспорта громадянина України у формі картки підвищиться із 219 грн до 237 грн. Відповідно, звичайна вартість оформлення документа до 20 робочих днів - зросте з 345 грн до 363 грн, до 10 робочих днів - із 471 грн до 489 грн.

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Вартість бланка для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон зміниться з 330 грн до 342 грн. Відповідно, вартість оформлення документа до 20 робочих днів - збільшиться з 682 грн до 694 грн, до 7 робочих днів (а також - до 3 робочих днів у разі наявності підстав) - з 1034 грн до 1046 грн.

Вартість бланка для посвідки на тимчасове проживання підвищиться із 291 грн до 315 грн. Відповідно, вартість оформлення документа зросте з 891 грн до 915 грн.

Вартість бланка для посвідки на постійне проживання підвищиться із 291 грн до 315 грн. Відповідно, вартість оформлення документа зросте з 728 грн до 752 грн.