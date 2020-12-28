Пішов з життя колишній власкор Укрінформу, фотохудожник Олександр Кремко

Кремко закінчив філологічний факультет Миколаївського національного університету імені Сухомлинського (колишній педінститут). Почав творчий шлях у фотостудії Чорноморського суднобудівного заводу.

Кремко – кількаразовий лауреат міжнародного рейтингу "Золота фортуна", Почесний громадянин Миколаєва, переможець творчого конкурсу до 80-річчя Укрінформу, удостоєний звання "Городянин року", нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України "За заслуги перед українським народом", ювілейною медаллю "20 років Незалежності України".

Кремко відзняв близько сотні кілометрів плівки, зробив понад півмільйона кадрів, де увічнено Героїв Радянського Союзу, Героїв України, перших секретарів ЦК КПРС, Президентів України, льотчиків-космонавтів, міністрів, уславлених корабелів, Олімпіаду в Москві, Міжнародний фестиваль молоді та студентів у Москві, міжнародні військові навчання, паради тощо.

Його фотороботи друкувалися в найбільших виданнях СРСР: "Известия", "Огонек", "Советский Союз", а з появою рідкісних світлин з випробувань ТАКР "Адмирал флота Кузнецов" (1989) – на обкладинках провідних видань світу.

Останнім часом вийшли 10 його фотоальбомів, найвідоміші серед яких – "По Южному Бугу", "Город, где рождаются корабли", "Николаевский зоопарк", "Миколаїв", "Миколаївщина", "Есть только миг…", книга спогадів "Жизнь за кадром".

Помер Кремко в Каліфорнії (США), у колі родини.

"Мені пощастило знати Сан Санича з дитинства: він працював з моїм татом, Дмитром Кременем у молодіжці, потім – у газеті "Рідне Прибужжя", згодом пішов до "Вечірки". Це була легендарна плеяда в історії нашої журналістики: газетної, теле- і радіо. Сан Санич був романтиком, експериментатором, творчою особистістю, один із найвідоміших українських фотолітописців ХХ століття. З О.О.Кремком ми створили не один спільний фотоальбом, присвячений Миколаєву. Автографи, розмашисті і щедрі, - назавжди в моїй пам’яті... Царство небесне Вам, Сан Саничу", - написав на своїй сторінці у Фейсбук уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.