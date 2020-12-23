Олена Зеленська запустила новорічний проєкт «Дивовижна поштівка»

Про це перша леді розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Кожного року українці надсилають безліч онлайн-листівок, щоб привітати одне одного. Наприклад, я щороку отримую онлайн-поздоровлення у вигляді картинок у месенджерах від своїх батьків, рідних і друзів. Цього року ми вирішили створити свої українські дивовижні поштівки, якими можна привітати найближчих людей і знайомих”, - зазначила вона.

За її словами, щоб реалізувати цей задум, українські художники надали 12 картин, присвячених новорічним та різдвяним традиціям українців, а потім до кожної з цих картин “додали магії” – анімували їх.

“Так народилися наші поштівки, які поєднали українські традиції з мистецтвом, сучасні технології – з прадавніми символами, а українців – одне з одним”, - зауважила Олена Зеленська.

Дружина Президента поінформувала, що для відправлення такої поштівку потрібно зайти на сайт dyvo-poshtivka, обрати ту, яка до вподоби, вказати ім’я адресата, написати побажання та надіслати. Вона додала, що це можна зробити за допомогою будь-якого месенджера або через соцмережі.

Також перша леді відзначила, що надіслати можна і традиційно - завдяки Укрпошті.

“Давайте разом надсилати персоналізовані привітання своїм близьким і ширити свято всією Україною та за її межами”, - закликала дружина Президента.