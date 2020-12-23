Олена Зеленська запустила новорічний проєкт «Дивовижна поштівка»

Олена Зеленська запустила новорічний проєкт «Дивовижна поштівка»

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Укрінформ
Дружина Президента Олена Зеленська ініціювала новорічний проєкт «Дивовижна поштівка», який покликаний популяризувати творчість українських художників та дати можливість українцям привітати одне одного зі святами персональною поштівкою.

Про це перша леді розповіла на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Кожного року українці надсилають безліч онлайн-листівок, щоб привітати одне одного. Наприклад, я щороку отримую онлайн-поздоровлення у вигляді картинок у месенджерах від своїх батьків, рідних і друзів. Цього року ми вирішили створити свої українські дивовижні поштівки, якими можна привітати найближчих людей і знайомих”, - зазначила вона.

За її словами, щоб реалізувати цей задум, українські художники надали 12 картин, присвячених новорічним та різдвяним традиціям українців, а потім до кожної з цих картин “додали магії” – анімували їх.

“Так народилися наші поштівки, які поєднали українські традиції з мистецтвом, сучасні технології – з прадавніми символами, а українців – одне з одним”, - зауважила Олена Зеленська.

Дружина Президента поінформувала, що для відправлення такої поштівку потрібно зайти на сайт dyvo-poshtivka, обрати ту, яка до вподоби, вказати ім’я адресата, написати побажання та надіслати. Вона додала, що це можна зробити за допомогою будь-якого месенджера або через соцмережі.

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Також перша леді відзначила, що надіслати можна і традиційно - завдяки Укрпошті.

“Давайте разом надсилати персоналізовані привітання своїм близьким і ширити свято всією Україною та за її межами”, - закликала дружина Президента.

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