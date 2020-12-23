Абоненти Київстар і Vodafone зможуть зателефонувати віртуальному Діду Морозу

Напередодні Нового року абоненти мобільних операторів Київстар і Vodafone зможуть зателефонувати віртуальному Діду Морозу і загадати бажання на 2021 рік.

Як повідомили Укрінформу в пресслужбі Київстар, поспілкуватись із голосовим роботом Діда Мороза можна з 23 грудня 2020 року до 1 січня 2021 року.

«З 23 грудня 2020 р. до 1 січня 2021 р. включно всі абоненти Київстар і Vodafone можуть зателефонувати на короткий номер 2021, аби поспілкуватися з віртуальним Дідом Морозом по мобільному телефону та загадати бажання. Вартість розмови із Дідусем становить всього 0,50 грн. за всю розмову з урахуванням податків», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі розповіли, що віртуальний Дід Мороз – це розумний голосовий робот і великим словниковим запасом і природним голосом, що розуміє мову людини та зможе відповісти на всі запитання. Поговорити з казковим роботизованим героєм зможуть як діти, так і дорослі, адже сценарій розмови залежить від віку співрозмовника. Під час спілкування Дід Мороз запитає у абонентів, як їх звуть, як вони поводилися у цьому році та що бажають загадати напередодні Нового року.

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«Цьогоріч через пандемію до багатьох дітей Дід Мороз не прийде. Ми вирішили, що у малюків не можна забирати казку. Нехай вони матимуть можливість зателефонувати Дідові Морозу та поговорити з ним. Ми раді, що до цієї ідеї приєднався наш партнер – компанія Київстар. Сподіваємося на реакцію і від інших операторів зв'язку, адже для чудес не повинно бути кордонів і заборон», – зазначила начальник відділу зі зв'язків з громадськістю Vodafone Україна Вікторія Рубан.

Директор з корпоративних комунікацій Київстар Анна Захараш, у свою чергу, розповіла, що команда Київстар з радістю підтримала ідею, адже це ще одна можливість створити новорічний настрій абонентам.

У Київстар повідомили, що голосового робота створила компанія EVE.calls – експерт з розробки та впровадження штучного інтелекту у сфері бізнес-комунікацій. За словами розробників, віртуальний Дід Мороз дуже реалістичний і уважний до слів своїх співрозмовників.

«У дитинстві ми любили отримувати подарунки на Новий рік, часто загадували бажання і писали листи Діду Морозу. У багатьох з нас була мрія – особисто поспілкуватися з ним. І щоб допомогти батькам здійснити мрії своїх дітей, у нас з командою EVE.calls виникла ідея створити голосовий робот Діда Мороза. У складному для всіх 2020 році ми запустили цей проєкт, щоб подарувати дітям і їхнім батькам позитивні емоції, підняти настрій, дати можливість помріяти і загадати бажання на Новий рік. Дуже хочеться, щоб ця акція порадувала дітей та їх батьків», - розповів український ІТ-бізнесмен та засновник компанії EVE.calls Олексій Скрипка.

Фото з відкритих джерел