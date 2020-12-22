ЗМІ: Іран представив остаточний звіт про катастрофу літака МАУ

Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про катастрофу літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752, який був збитий після вильоту з Тегерана 8 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tasnim News Agency.

Зазначається, що звіт був переданий у понеділок через відеоконференцію представникам країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи в Ірані у січні минулого року.

Учасники зустрічі також провели ряд переговорів в онлайн-форматі щодо звіту.

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Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн.

Уранці 11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український пасажирський літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Фото: АА