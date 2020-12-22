ЗМІ: Іран представив остаточний звіт про катастрофу літака МАУ

ЗМІ: Іран представив остаточний звіт про катастрофу літака МАУ

Укрінформ
Організація цивільної авіації Ірану представила остаточний технічний звіт про катастрофу літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752, який був збитий після вильоту з Тегерана 8 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tasnim News Agency.

Зазначається, що звіт був переданий у понеділок через відеоконференцію представникам країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи в Ірані у січні минулого року.

Учасники зустрічі також провели ряд переговорів в онлайн-форматі щодо звіту.

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Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн.

Уранці 11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український пасажирський літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Фото: АА

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