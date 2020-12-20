Ляшко розповів, як правильно харчуватися під час епідсезону грипу

Під час епідсезону грипу та ГРВІ для опірності організму до хвороб слід дотримуватися принципів здорового харчування.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Звичайно, що секретних харчових продуктів проти грипоподібних вірусних інфекцій чи SARS-CoV-2 не існує. Однак для збільшення опірності організму до розвитку хвороб потрібно дотримуватись принципів здорового харчування та намагатися формувати свою здорову тарілку”, - сказав Ляшко.

За його словами, основний принцип харчування під час активності грипу та інших вірусів базується передусім на збалансованому харчуванні. Зокрема, слід споживати три порції овочів і зелені, дві порції фруктів та ягід щодня, різнокольорових, свіжих, а також заморожених чи консервованих без додавання солі та цукру. Крім того, необхідно вживати достатню кількість білків у складі злакових чи бобових продуктів, горіхів та насіння, яєць, нежирного м’яса або риби, а також забезпечувати організм достатньою кількістю рідини, переважно за рахунок чистої питної води.

Ляшко радить виділяти більше вільного часу для фізичної активності, бо кількість спожитих калорій має відповідати витратам енергії.

Водночас, за його словами, добова кількість солі не має перевищувати 5 грамів, адже надмірне споживання солі зумовлює підвищення кров’яного тиску і ризику виникнення небезпечних ускладнень – інфарктів та інсультів.

При цьому добову кількість цукру доцільно обмежити до 25 г. “Слід пам’ятати, що цукор міститься у солодких напоях, тістечках, випічці та інших продуктах. Регулярне вживання надмірної кількості цукру сприяє появі зайвої ваги, виникненню серцево-судинних захворювань, а також діабету”, - зауважив головдержсанлікар.

За його словами, деякі дослідження доводять, що певні харчові речовини здатні підвищити опір імунної системи до проникнення вірусів. Ляшко радить регулярно включати у дієту натуральні продукти, які є джерелом таких речовин. Зокрема, вітамін А містять яловича печінка, печінка тріски, морква, бобові, шпинат, броколі; вітамін С є у складі овочів, фруктів та ягід (болгарський перець, броколі, томати, цитрусові, ківі, полуниця). Вітамін D утворюється у шкірі людини під дією ультрафіолетових променів, він є також у морській рибі та морепродуктах, жовтках яєць. Вітамін Е надходить в організм при споживанні насіння соняшника, горіхів, авокадо, шпинату, гарбуза, оливкової олії, форелі, креветок.

Водночас цинк міститься у значній кількості у злакових, бобових, яловичині, яйцях, сирі, морепродуктах, горіхах та насінні, селен - у різноманітних злакових, яйцях, домашньому сирі, насінні соняшника, часнику, білому м'ясі птиці, морській рибіа та морепродуктів, додав заступник міністра.

"Перелік, звісно, не повний, але дотримуючись навіть цих правил здорового харчування, можна значно допомогти імунітету протидіяти біологічним загрозам. І звісно, не відмовляйте собі поласувати салом, але не зловживайте", - зауважив Ляшко.