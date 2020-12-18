Ексзаступнику голови Держгеонадр повідомили про підозру - завдав збитків на 38 мільйонів

Колишньому першому заступнику голови Держгеонадр повідомили про підозру в зв'язку з тим, що його службова недбалість заподіяла державі понад 38 млн грн збитків.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Телеграмі інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

«17 грудня експосадовцю повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, у 2017 році ексчиновник підписав лист-повідомлення, що містив недостовірну інформацію, і за цим документом відповідно до наказів т.в.о. голови Держгеонадр було відтерміновано дату зупинення дії спецдозволу на видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.

Зокрема, згаданий лист надійшов на адресу профільного підприємства. Там на його підставі здійснили незаконний видобуток вогнетривких та тугоплавних глин у кількості 156 207 тонн. У свою чергу, це заподіяло державним інтересам 38,4 млн грн збитків – сума підтверджена висновком експертизи.

У відомстві зауважили, що колишній перший заступник Держгеонадр за своїми посадовими обов’язками координував діяльність департаменту, працівники якого готували лист-повідомлення, і він не вчинив жодних дій для контролю за раціональним та ефективним використанням надр, як було передбачено його посадою.

Зазначається, що викрили незаконну діяльність оперативники Департаменту стратегічних розслідувань з колегами-правоохоронцями.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, на Сумщині правоохоронці повідомили про підозру головному інженеру державного підприємства, службова недбалість якого завдала 3,9 млн грн шкоди.