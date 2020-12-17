Суд залишив Антоненка під вартою попри погіршення стану здоров'я
Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення суд ухвалив на засіданні 17 грудня.
Своїм рішенням суд зобов'язав начальника ДУ "Центр охорони здоров'я Державної кримінальної виконавчої служби України в Києві та в Київській області" та начальника ДУ "Київський слідчий ізолятор" забезпечити право Антоненка на належну медичну допомогу та забезпечити йому медичне обстеження і лікування. Суд також надав свою згоду на його етапування до медичного закладу для надання медичної допомоги згідно з призначенням лікаря.
Ухвала може бути оскаржена у Київському апеляційному суді.
Наступне судове засідання у справі відбудеться 12 січня о 14:00.
Як повідомляв Укрінформ, захист Антоненка на засіданні 17 грудня подав клопотання про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я та підозру на COVID-19.
Судові засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у листопаді не проходили, бо захворіла головуюча суддя у справі Оксана Голуб.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.
25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.
4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.
21 жовтня Шевченківський районний суд залишив Антоненка під вартою, Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, продовжив строк дії обов’язків Яні Дугарь і всім - по 19 грудня включно.
10 грудня суд продовжив запобіжні заходи усім обвинуваченим до 7 лютого.