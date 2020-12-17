Стерненко заявляє, що його збираються арештувати

Активіст Сергій Стерненко заявив, що отримав копію клопотання прокурора Одеської облпрокуратури до Приморського райсуду Одеси про взяття його під варту.

Як повідомляє Укрінформ, Стерненко розмістив скан документа у Фейсбуці.

«Щойно отримав на електронку від прокурорів - клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді... тримання під вартою», - зазначив Стерненко.

Громадський активіст уточнив, що домашній арешт у нього закінчився майже 3 тижні тому, він нікуди не втік, веде публічний спосіб життя, «приїздив навіть на одне засідання, яке не відбулось".

Однак, додав він, є «чітка вказівка закрити мене до СІЗО. Це по справі моєї необхідної оборони».

За словами Стерненка, засідання Приморського райсуду призначено на 12 год. 18 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, прокуратура інкримінує Стерненку вчинення злочину за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу.

Йдеться про напад на Стерненка 24 травня 2018 року. Тоді він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнєцова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України.

Причому це вже був не перший замах на життя активіста. 1 травня 2018 року Стерненку вистрілили у шию. Схожий інцидент стався з ним і в лютому 2018 року - тоді зловмисники порізали йому ногу.

У серпні 2020 Стерненку вручили обвинувальний акт у справі про умисне вбивство Кузнєцова, котрий скоїв на нього напад, та носіння холодної зброї без дозволу. Пізніше Приморський райсуд Одеси обрав запобіжний захід Стерненку в межах розгляду справи у вигляді нічного домашнього арешту.