Мова ненависті: модераторам Facebook спробують пояснити українські реалії

До Наглядової ради Фейсбуку направили інтервенцію про розгляд та модерування скарг щодо мови ненависті в умовах збройних конфліктів.

Центр демократії та верховенства права та Незалежна медійна рада звернулися в рамках громадського обговорення пріоритетних апеляцій щодо видалених Фейсбуком публікацій користувачів до Наглядової ради Фейсбуку з інтервенцією у справі 2020-003-FB-UA (порушення Фейсбуком політики щодо мови ненависті). Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Незалежної медіаради.

Як зазначається у повідомленні, Наглядова рада Фейсбуку - це нещодавно створений незалежний орган, який перевіряє рішення щодо модерації контенту у Фейсбуці та Інстаграмі. Наразі Наглядова рада складається з 20 незалежних членів, що представляють різні країни та різні сфери знань і практичного досвіду.

Якщо публікація користувача не відповідає політиці Фейсбуку, він такий контент видаляє. За користувачем залишається право на оскарження видалення (апеляцію) до Наглядової ради Фейсбуку. Наглядова рада не розглядає всі скарги через їх велику кількість, але намагається приймати рішення щодо тих справ, які матимуть вплив за межами однієї справи. Наглядова рада розглядає справу протягом 90 днів після її прийняття. Фейсбук не впливає на рішення Наглядової ради та зобов’язаний виконувати їх, якщо це не суперечить законам.

Перед тим, як розпочати розгляд справи, Наглядова рада залучає громадські організації та приватних осіб до громадського обговорення. Мета громадського обговорення – акумулювати різний досвід, зокрема, щоб розуміти контекст окремих питань, включно з географічним.

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«Надання Наглядовій раді громадських консультацій щодо порушених справ, як від ЦЕДЕМ та НМР у цьому випадку, – дієвий інструмент для розуміння останньої специфіки локальних контекстів, забезпечення плюралізму досвідів та думок, на основі яких прийматимуться рішення щодо оскарження модерації контенту Фейсбуку. Своєю чергою, подання громадських консультацій може заохотити Фейсбук переглянути певні політики щодо модерації контенту онлайн та сприяти подальшому узгодженню політик цієї соціальної мережі з усталеними стандартами у сфері прав людини та основних свобод», - йдеться у повідомленні.

Тексти інтервенції у справі 2020-003-FB-UA англійською (оригінал) та українською (переклад) мовами за посиланням.