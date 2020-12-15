Гітлянська залишає посаду речниці СБУ

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська звільнилась з роботи.

Про це Гітлянська повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Шість років свого життя я присвятила розбудові комунікацій Служби безпеки України.

Це був надзвичайно цікавий та цінний досвід. За цей час доля звела мене зі справжніми офіцерами-патріотами, які робили все можливе і неможливе для захисту нашої країни від російського агресора. Інколи, мені як PRщику, було надзвичайно шкода, що самі цікаві, самі значні операції Служби, якими б пишалась будь-яка спецслужба світу, залишались «за кадром» суспільної уваги в інтересах державної безпеки. Сподіваюсь прийде час і суспільство не лише дізнається, але й дасть їм належну високу оцінку", - написала Гітлянська.

Вона подякувала своїм колегам в СБУ та партнерам з інших правоохоронних органів за співпрацю. А також журналістам за розуміння специфіки роботи спецслужби, та за гарні матеріали про СБУ. "Та й за гострі критичні матеріали теж – це спонукало нас виправлятись і бути кращими", - додала вона.

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Гітлянська не повідомила про нове місце роботи, але відзначила, що прийшов час рухатись далі й висловила сподівання, що новий напрямок діяльності також буде цікавим і корисним.

Як відомо, Олена Гітлянська багато років працювала кореспондентом інформаційного агентства УНІАН. У 2008 році отримала звання заслуженого журналіста України. 3 жовтня 2014 року вона стала керівником пресцентру Служби безпеки України, замінивши на посаді Марину Остапенко.