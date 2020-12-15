Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві у часи Майдану
Як передає Укрінформ, про це Чорновол написала у Фейсбук.
"Ось щойно вручене обвинувачення за участь в Революції гідності", - написала Чорновол і оприлюднила фото цього обвинувального акту.
Тетяна Чорновол під ДБР / Фото: Павло Багмут. Укрінформ
Як повідомлялося, 17 листопада Чорновол поінформувала, що ДБР завершило слідство щодо неї.
Чорновол у квітні оголосили підозру в умисному вбивстві в результаті підпалу офісу Партії регіонів. За версією слідства, 18 лютого 2014 року Чорновол влаштувала підпал будинку на вулиці Липській, у якому був офіс партії. У результаті пожежі загинув 57-річний комп'ютерник, який знаходився у будівлі.
16 квітня Печерський суд обрав Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, проте 24 квітня Київський апеляційний суд змінив його на нічний домашній арешт.
Чорновол - народний депутат України VIII скликання, український журналіст і громадський діяч, екскореспондент інформаційно-аналітичних видань «Лівий берег», «Українська правда», «Обозреватель».