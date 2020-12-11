Справа збитого Іл-76: вирок генералу Назарову залишили без змін - 7 років позбавлення волі

Апеляційний суд залишив обвинувальний вирок першої інстанції Павлоградського міськрайонного суду без змін. Назаров має відбути сім років позбавлення волі. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу із зали суду.

"Вирок Павлоградського міськрайонного суду залишити без змін", - зачитали в суді.

На момент трагедії генерал-майор Назаров був начальником Штабу антитерористичної операції. Слідчі довели, що він знав про загрозу. Не організував протидії терористам і не забезпечив захист військових. Назаров провини не визнав, перед родичами загиблих не вибачився.

Розгляд справи тривав 5 років.

У залі суду Назарова не взяли під варту.

Як повідомлялося, літак Іл-76 з 40 військовослужбовцями і 9 членами екіпажу на борту було збито бойовиками 14 червня 2014 року на території Луганської області. Всі, хто був у літаку, загинули.

27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд у справі про збитий Іл-76 визнав винним в "недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків" генерал-майора Віктора Назарова, який відповідав за відправку літака, і на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Назарова було засуджено до 7 років ув'язнення, проте він подав апеляцію.

У листопаді 2018 року Дніпровський апеляційний суд вирішив розглянути його апеляцію спочатку, у тому числі наново провести військову експертизу, яка тривала майже рік.

У серпні 2019 року начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак підписав рапорт про звільнення із ЗСУ генерал-майора Назарова, визнаного винним у загибелі українських військових у збитому бойовиками на Донбасі літаку Іл-76. 5 серпня Назаров заявив, що подав рапорт про звільнення із ЗСУ за власним бажанням.