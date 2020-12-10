Авто за вакансію академіка: президенту НААН повідомили про підозру у хабарництві
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора президенту Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, президент НААН отримав у користування автомобіль за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків Національної академії аграрних наук України та подальшу передачу матеріалів із цього питання на розгляд Президії НААН.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до цього злочину.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління Нацполіції.