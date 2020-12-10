Авто за вакансію академіка: президенту НААН повідомили про підозру у хабарництві

Президенту Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру в одержанні хабаря - автомобіль за можливість стати академіком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора президенту Національної академії аграрних наук України повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, президент НААН отримав у користування автомобіль за включення особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків Національної академії аграрних наук України та подальшу передачу матеріалів із цього питання на розгляд Президії НААН.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до цього злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління Нацполіції.