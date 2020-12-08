У справі про напад на сценариста Телебачення Торонто змінили кваліфікацію

У кримінальному провадженні щодо нападу на сценариста Телебачення Торонто Єгора Шатайла було змінено кваліфікацію дій фігурантів.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Фейсбуці юридична компанія “Міллер”.

“Прокурором Київської місцевої прокуратури №4 задоволено клопотання нашого адвоката стосовно зміни кримінально-правової кваліфікації справи за фактом нападу групи осіб на сценариста та співведучого Телебачення Торонто Єгора Шатайла”, - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що раніше слідчий Дніпровського УП ГУ НП України зареєстрував кримінальне провадження за кваліфікацією "умисне легке тілесне ушкодження" ( ч. 1 ст. 125 ККУ).

Зі свого боку адвокати цієї компанії, не погоджуючись з таким рішенням слідчого, ініціювали зміну кримінально-правової кваліфікації на ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

У компанії “Міллер” пояснили, що на їх переконання дії нападників, їх висловлювання та використання предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (газового балончика), повністю відповідають кваліфікації "хуліганство".

“Окрім того, в кримінальному провадженні нами вже подані клопотання про допит свідків події, отримання тимчасового доступу до камер відеоспостереження, про проведення допиту представників ГО “Традиція і порядок” та про проведення ряду інших необхідних для доведення винуватості причетних осіб слідчих дій”, - поінформували юристи.

Як повідомляв Укрінформ, 16 вересня захист сценариста Шатайла подав до поліції заяву щодо нападу, який стався ввечері 14 вересня.

Пізніше у юридичній компанії "Міллер" повідомили, що орган досудового розслідування кваліфікував інцидент з нападом на Шатайла за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).

До цього Телебачення Торонто повідомляло, що на їх сценариста та співведучого Єгора Шатайла напали кілька десятків людей, повалили його на землю та залили обличчя газом. У повідомленні уточнювалося, що це сталося в понеділок, 14 вересня, перед виступом чоловіка на стендап-концерті в Києві.