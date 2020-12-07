ВАКС поновив досудове розслідування щодо Арбузова

Вищий антикорупційний суд скасував постанову прокурора про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього першого віцепрем'єр-міністра України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

«У понеділок, 7 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу адвоката колишнього першого віцепрем'єр-міністра України та скасувала постанову прокурора САП від 29 квітня 2020 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Її повний текст буде оголошений 11 грудня 2020 о 15:10.

У ВАКС нагадують, що дії колишнього високопосадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня 2019 року департаментом міжнародно-правового співробітництва ГПУ було завершене досудове розслідування справи колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова.

Йому інкримінується вчинення у період 2011-2013 років розтрати чужого майна в особливо великих розмірах - коштів НБУ в сумі 220 млн грн.

3 січня 2020 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього першого віцепрем'єр-міністра Арбузова.