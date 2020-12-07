Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію Антоненка

Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію Антоненка

Укрінформ
Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисту обвинувачуваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на рішення про продовження тримання його під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засіданні суду присутні представники обвинувачення, сам Антоненко і його захисники.

Під судом також проходить акція #FreeRiff, учасники якої вимагають звільнити Антоненка з-під варти.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. Юлії Кузьменко Київський апеляційний суд 11 серпня змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

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Водночас Антоненку суд продовжує арешт. Зокрема, 21 жовтня Шевченківський райсуд залишив Антоненка під вартою до 19 грудня включно.

4 вересня суд визначив присяжних у справі щодо вбивства Шеремета.

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