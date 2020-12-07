Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію Антоненка

Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисту обвинувачуваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на рішення про продовження тримання його під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засіданні суду присутні представники обвинувачення, сам Антоненко і його захисники.

Під судом також проходить акція #FreeRiff, учасники якої вимагають звільнити Антоненка з-під варти.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. Юлії Кузьменко Київський апеляційний суд 11 серпня змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Водночас Антоненку суд продовжує арешт. Зокрема, 21 жовтня Шевченківський райсуд залишив Антоненка під вартою до 19 грудня включно.

4 вересня суд визначив присяжних у справі щодо вбивства Шеремета.