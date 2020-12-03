Понад 900 вчителів успішно пройшли сертифікацію - Шкарлет

Добровільну сертифікацію у 2020 році, яка передбачає 20% надбавки до заробітної плати, успішно пройшли 902 вчителі.

Про це на брифінгу розповів т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет, передає Укрінформ.

“За підсумками добровільної сертифікації 902 вчителі початкових класів успішно подолали всі етапи сертифікації 2020 року. Педагоги, які успішно пройшли добровільну сертифікацію отримають 20% до заробітної плати. Крім того, успішна сертифікація зараховується як проходження чергової або позачергової атестації педпрацівником, також є підставою для присвоєння кваліфікаційної категорії та педагогічного звання”, - сказав Шкарлет.

Він нагадав, що в 2020 році на добровільну сертифікацію зареєструвалася 1591 особа, при квоті у 2000 тисячі.

У першому етапі - незалежному тестуванні - взяло участь 1552 особи, 1045 з яких успішно його подолали. За результатами наступного етапу — самооцінювання - до участі в третьому етапі вивчення практичного досвіду було допущено 1040 учасників. Третій етап відбувався з 12 жовтня до 6 листопада 2020 року. Для організації третього етапу Державною службою оцінювання якості освіти було відібрано та підготовлено 1132 експерти, більшість з них брали учать в сертифікації 2019 року.

Шкарлет наголосив, що з урахуванням карантинних обмежень етап вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації був проведений з використанням онлайн-платформ у дистанційному форматі.

Як повідомляв Укрінформ, перша пілотна сертифікація відбулася у 2019 році, тоді сертифікацію успішно пройшли 705 педагогів із 857 зареєстрованих. Сертифікація складається з трьох етапів, що відбуваються послідовно один за одним: незалежного тестування учасників сертифікації; самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності; вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Успішне проходження сертифікації дозволяє вчителям отримувати надбавку в 20% до зарплати протягом терміну дії сертифікату – трьох років. Також сертифікат може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації.

Педагогічні працівники беруть участь у сертифікації виключно на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі.

Пілотний проєкт з добровільної сертифікації триватиме до 2021 року. Надалі передбачається, що сертифікація замінить обов'язкову атестацію педпрацівників.