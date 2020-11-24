До школи - з п'яти років: Шкарлет обіцяє нові навчальні програми, якщо ідею підтримають

Про це т.в.о міністра освіти та науки написав у Телеграм, передає Укрінформ.

"Свідомо розпочав суспільний діалог на цю тему. У разі підтримки передбачено розроблення відповідних до віку дітей освітніх і навчальних програм. Слід зазначити, що закінчення шкільного навчання у 18-19 років (за умови 12-ти класів) не є ключовим аргументом у цій дискусії. Хибно стверджувати, що Україна боїться вчити дітей довго чи багато, хоча саме так деякі «політичні фахівці» від освіти й взялися трактувати розпочате обговорення", - написав Шкарлет.

За його словами, ключових аргументів для подібних змін кілька: наступність дошкільної та початкової ланок освіти; чим раніше починається освоєння дитиною корисних навичок, розвиток здібностей, тим успішнішою ця дитина стає в дорослому житті; сучасні діти розвиваються набагато швидше, і значну роль у цьому відіграє шалений темп розвитку інформаційних технологій.

Шкарлет наголосив, що 5-річні та 6-річні діти потребують різних підходів і компетенцій за формою й тривалістю навчання та дозвілля. За його словами, питання обговорюється за участю батьків, освітян, психологів, педіатрів.

Як повідомлялося, раніше т.в.о.міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що МОН розглядає пропозиції щодо початку навчання для дітей з 5 років та завершення у 17 років.