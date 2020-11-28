В Україні з’явилося нове професійне свято

Президент Володимир Зеленський установив в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначатиметься 28 листопада.

Як передає Укрінформ, відповідний указ оприлюднений на Офіційному інтернет-представництві глави держави.

“Ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету Міністрів України постановляю: установити в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначати щороку 28 листопада”, - ідеться в документі.

Читайте також: Зеленський виступає за суворе покарання через брехню в деклараціях

Указ набирає чинності з дня його опублікування.