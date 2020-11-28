У християн східного обряду починається Різдвяний піст

У християн східного обряду 28 листопада починається Різдвяний піст. Це один із найтриваліших і найсуворіших постів, він триватиме 40 днів включно до 7 січня.

Про це повідомляє Укрінформ.

Цей піст також називали Малою Чотиридесятницею, оскільки Різдво Христове вважали другим Великоднем, тож витримували перед ним сорокаденний період фізичного й духовного очищення.

А ще Церква цього дня вшановує мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва. Всі ці святі жили в ІІІ-ІV століттях і загинули мученицькою смертю за Христову віру.

У народі казали, що на Гурія «зима приїжджає на рябій кобилі й розганяє всю нечисть». Начебто різні злі духи затихають і залягають аж до Святок. Щоправда, існує зовсім протилежна думка: саме під час посту лукавий намагається всіляко дошкуляти віруючим.

Народні прикмети на погоду такі: «Якщо в цей день лежить сніг, то долежиться до повені»; «Яка ніч у Пилипівку, такий день у Петрівку». Пилипівський піст, крім усього, співпадав і з зимовим сонцестоянням (21 грудня). Як слушно мовить прислів’я: «У Пилипівку день до обіду».