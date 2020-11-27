Укрзалізниця повертає у поїзди чай та каву - в одноразових стаканчиках

АТ "Укрзалізниця" з 1 грудня відновлює реалізацію чаю та кави у поїздах, послуги надаватимуть відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

"З 1 грудня 2020 року Укрзалізниця поновлює реалізацію чайно-кавової продукції у пасажирських поїздах. Таке рішення прийнято через численні звернення та побажання пасажирів повернути чай та каву", - йдеться у повідомленні.

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Зазначають, що Укрзалізниця надаватиме послуги відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм. Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді — гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн. Замовити та оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн . Також для зручності пасажирів у поїздах будуть реалізовувати іншу продукцію в індивідуальному пакуванні: печиво, вафлі, снеки та інше.

Як відомо, з червня в рамках карантинних заходів Укрзалізниця тимчасово скасувала можливість замовлення чаю та кави у поїздах.