В Україні 30% іграшок небезпечні для здоров'я дітей - експерт

Про це в Укрінформі під час пресконференції «Якісні та безпечні іграшки – запорука здорового дитинства!» розповіла виконавчий директор ГС «Українська Асоціація індустрії іграшок» Наталія Іваненко.

«На ринку іграшок України близько половини товару має сумнівне походження і реалізується з порушенням норм технічного регламенту безпечності іграшок. А третина іграшок - це той товар, який може так чи інакше шкодити здоров'ю дітей», - сказала Іваненко.

Вона додала, що в регіонах є магазини, де оригінальна якісна продукція становить лише 20%, а 80% припадає на товари сумнівної якості та походження. Такі небезпечні іграшки, за її словами, можна придбати в багатьох магазинах, починаючи від торгівельних центрів, закінчуючи переходами та кіосками; інколи сумнівний товар зустрічається навіть у профільних магазинах.

«Чому люди в принципі купують сумнівний товар? Люди говорять, що дитина пограє п'ять хвилин іграшкою і втратить інтерес. Але насправді це призводить до того що з усього загалу іграшок у дитини може бути лише 20% якісних, і дитина буде багато часу контактувати з предметами сумнівної якості», - підкреслила керівник асоціації.

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Вона наголосила, що часто продавці іграшок і власники магазинів не розуміють, що таке технічний регламент, не знають, які документи мали б підтвердити якість іграшки. Тож, вся відповідальність за якість іграшок, з якими граються діти, на думку Іваненко, лягає на плечі батьків, які купують продукт.