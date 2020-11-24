СБУ блокувала «злив» конфіденційних даних із податкової та митниці

Кіберфахівці СБУ блокували несанкціоноване копіювання та збут відомостей з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем Державної податкової та митної служб.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці служб організували цей механізм із використанням чат-ботів, інтернет-ресурсів та телеграм-каналів, використовуючи наявність вразливостей у відомчих базах даних.

До протиправної схеми були залучені посадовці ДПС, ДМС та співробітники банківської установи. Спільники налагодили систематичний збут конфіденційної інформації щодо фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, експортно-імпортних операцій суб’єктів підприємницької діяльності та іншої інформації, яка створена та захищена відповідно до чинного законодавства.

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Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, на яких міститься несанкціоновано скопійована інформація з обмеженим доступом, банківські картки та інші докази, що підтверджують вчинення оборудки.

Вирішується питання щодо вручення фігурантам повідомлень про підозри у вчиненні злочинів, передбачених статтями 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) та 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ блокувала діяльність банди "перевертнів", яка використовувала технічні засоби для негласного отримання інформації та контролю за трафіком з’єднань абонентів мобільного зв’язку.