СБУ заблокувала друк екстремістської літератури, яка могла зашкодити іміджу України

Служба безпеки України не допустила постачання до однієї з пострадянських країн екстремістської літератури, яка могла заподіяти шкоду іміджу України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники замовляли «Маніфест Брентона Тарранта», який пропагує етнічний та культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств. Заборонені книжки друкували кількома мовами у підпільних друкарнях на Київщині. Замовником літератури є колишній співробітник правоохоронних органів сусідньої з Україною держави.

Протягом листопада чоловік замовив три партії книжок. Він перерахував аванс на банківську карту, а також оплачував відправлення товару через одного з поштових операторів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 258-2 КК (публічні заклики до вчинення терористичного акту), слідчі провели обшуки за місцем проживання фігурантів справи і підпільній «друкарні». Було виявлено мобільні пристрої, комп’ютерну техніку з доказами друку забороненої літератури, зразки продукції та поліграфічне обладнання.

Для блокування переправлення літератури за кордон в одному з відділень поштового оператора у столичному регіоні слідчі вилучили партію друкованої продукції, яку підготували до відправлення замовнику.

«Поставка з нашої країни екстремістської літератури могла призвести до дискредитації України на світовій арені, а також спланованої акції в пропагандистських ЗМІ для звинувачення нашої країни у розпалюванні протестних заходів на території іноземних держав. CБУ перевіряє можливу причетність до організації поставок книжок спецслужби сусідніх країн для цілеспрямованої провокації проти України», - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про притягнення до відповідальності двох громадян України, причетних до виготовлення забороненої літератури.