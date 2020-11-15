Помер професор медицини і батько Ольги Богомолець Вадим Березовський

У столиці у віці 88 років помер відомий український вчений Вадим Березовський – доктор медичних наук, професор, фахівець у галузі клінічної фізіології та космічної медицини, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, премії ім. О. О. Богомольця.

Про смерть батька у Фейсбуці повідомила його дочка, колишній народний депутат, доктор медичних наук Ольга Богомолець.

«Не стало тата… Професор Березовський Вадим – веселий, безперервний і невтомний борець за справедливість і довголіття, за освоєння космосу, за збереження парків Києва, за захист Олександрівської лікарні», – написала Богомолець.

За інформацією Богомолець, професор помер в суботу, о 18:30 у Києві. Причину смерті вона не назвала.

Прощання з Вадимом Березовським пройде о 12:00, в понеділок, 16 листопада, на Байковому кладовищі.

Вадим Березовський був віцепрезидентом Міжнародної академії проблем гіпоксії, директором Державного науково-дослідного медико-інженерного центру немедикаментозного оздоровлення, реабілітації, терапії «НОРТ» при Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, завідувачем відділом клінічної патофізіології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця, куратором напряму «Космічна медицина» Національного космічного агентства України. Також був членом («академіком») ГО Міжнародної академії проблем гіпоксії.

Опублікував 340 наукових робіт та статей, 10 монографій, зареєстрував 29 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.