Поліція з початку року винесла 34 тисячі заборонних приписів щодо домашніх кривдників

Працівники поліції за 9 місяців 2020 року винесли орієнтовно 34 тисячі термінових заборонних приписів щодо осіб, які вчиняли домашнє насильство.

Таку статистику під час панельної дискусії презентувала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає кореспондент Укрінформу.

Крім того, поліція склала 102, 9 тисяч адміністративних протоколів за статтею 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування).

Загалом правоохоронці зареєстрували за 9 місяців цього року 157, 8 тис заяв і повідомлень щодо домашнього насильства.

Окремо у МВС поінформували, що на обліку перебуває 81, 9 тисяч кривдників.

Павліченко також висловила думку, що самоізоляція не є частою причиною домашнього насильства.

“На це впливає багато різних факторів, і самоізоляція посилюється такими факторами, як психологічний дискомфорт у звязку з фінансовою незахищеністю, страхом, невпевненістю... Попри це, я повністю впевнена в тому, що домашнє насильство не можна виправдовувати в жодному разі, за жодних умов”, - наголосила вона.

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Як повідомляв Укрінформ, з 11 вересня 2018 року набрав чинності наказ МВС щодо термінових заборонних приписів у ситуаціях домашнього насильства.

Зокрема, правоохоронці, які приїжджають на виклик щодо вчинення домашнього насильства, зможуть подбати про безпеку жертви, одразу виписавши кривднику терміновий припис.

Такий припис накладатиме на правопорушника зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи; міститиме заборону на вхід та перебування в цьому місці; а також заборонятиме кривднику в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.